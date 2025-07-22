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        Otomobil, park halindeki 2 araç ile inen sürücüye çarptı

        HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde kavşaktan dönen araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, önce inen sürücüye ardından da park ettiği hafif ticari aracı ile otomobile çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 12:30 Güncelleme: 22.07.2025 - 12:35
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        Otomobil, park halindeki 2 araç ile inen sürücüye çarptı
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        HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde kavşaktan dönen araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, önce inen sürücüye ardından da park ettiği hafif ticari aracı ile otomobile çarptı. 4 kişinin yaralandığı kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Yenimahalle'de meydana geldi. Kavşaktan dönen araca çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, yol kenarında park halindeki 2 araca çarptı. Bu sırada hafif ticari araçtan inen sürücü ile araçtaki 3 kişi hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Reyhanlı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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