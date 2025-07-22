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        Cankurtaran, nesli tehlike altındaki yelkovan kuşunu kurtardı

        HATAY'ın Samandağ ilçesinde Çevlik sahilinde görev yapan cankurtaran Serkan Dönmez tarafından bitkin halde bulunan nesli tehlike altındaki yelkovan kuşu koruma altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 09:45 Güncelleme: 22.07.2025 - 09:50
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        Cankurtaran, nesli tehlike altındaki yelkovan kuşunu kurtardı
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        HATAY'ın Samandağ ilçesinde Çevlik sahilinde görev yapan cankurtaran Serkan Dönmez tarafından bitkin halde bulunan nesli tehlike altındaki yelkovan kuşu koruma altına alındı.

        Çevlik sahilinde görev yapan cankurtaran Serkan Dönmez, hareket etmekte zorlanan, nesli tehlike altındaki bir yelkovan kuşunu fark etti. İlk bakışta bitkin düştüğünü ve susuz kaldığını anlayan Dönmez, yanına aldığı kuşa su içirdi. Dönmez daha sonra kuşu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim etti. Dönmez, "Sadece insan değil, can taşıyan, nefes alan her varlığı kurtarmak görevimiz" dedi.

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