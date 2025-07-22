Kavgayı ayırmaya çalışan 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan 7 şüpheli yakalandı

HATAY'ın Samandağ ilçesinde trafikte iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan Alkan Ergin'i (40) bıçakla öldürüp, 3 kişiyi de yaralayan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında ilçedeki Yeşilköy Mahallesi’nde meydana geldi. İki aracın karıştığı trafik kazasının ardından taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken, araya girerek kavgayı ayırmak isteyen Alkan Ergin, Süleyman E., Habip E. ve Ali E., kimliği belirsiz kişiler tarafından bıçaklandı. Olayın ardından sürücüler ve diğer şüpheliler kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ergin’in hayatını kaybettiğini belirledi. 3 yaralı ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Alkan Ergin'in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü. Kavga, çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak için bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini izleyen jandarma dedektifleri, olaya karışan 7 şüphelinin kimliğini belirledi. Adreslerine yapılan baskınlarla gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.