Hatay'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Yeni Mahalle'de plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, kavşakta önüne otomobil çıkması üzerine manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki hafif ticari araca, hafif ticari araç da önündeki otomobile çarptı.

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