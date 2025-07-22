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        Hatay'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 10:53 Güncelleme: 22.07.2025 - 10:53
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        Hatay'da zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Yeni Mahalle'de plakası öğrenilemeyen otomobilin sürücüsü, kavşakta önüne otomobil çıkması üzerine manevra yaptı. Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki hafif ticari araca, hafif ticari araç da önündeki otomobile çarptı.

        Kazada, park halindeki hafif ticari araçtan inen sürücü ve araçtaki 4 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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