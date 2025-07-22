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        Hatay'da babası tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tartıştığı 22 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldüren baba gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 20:38 Güncelleme: 22.07.2025 - 20:38
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        Hatay'da babası tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti
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        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tartıştığı 22 yaşındaki oğlunu bıçaklayarak öldüren baba gözaltına alındı.

        Mehmet Zeki V. (45), 31 ALM 46 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle arkasındaki oğlu Mehmet V. (22) ile tartıştı.

        Motosikletini Numune Evler Mahallesi'ndeki yolda durduran baba, oğluna bıçakla saldırdı.

        Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Mehmet V, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Dörtyol Devlet Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Polis ekipleri, zanlıyı gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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