Hatay'da babası tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Kavgayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mehmet Zeki V. (45), 31 ALM 46 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle arkasındaki oğlu Mehmet V. (22) ile tartıştı.

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