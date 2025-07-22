Kavgayı ayırmaya çalışan 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan 7 şüpheli yakalandı (2)
CENAZETOPRAĞA VERİLDİHatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk babası Alkan Ergin'in (40), cansız bedeni otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
CENAZETOPRAĞA VERİLDİ
Hatay’ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk babası Alkan Ergin’in (40), cansız bedeni otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ergin, Yeşilköy Mahallesi Mezarlığı’nda düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
‘UMARIM GEREKEN CEZA VERİLİR’
Alkan Ergin’in kuzeni Mehmet Ali Ergin, törenin ardından yaptığı açıklamada, “Sadece ayırmaya gelen, kavgayı, şiddeti ve öfkeyi dindirmeye çalışan bir insanın öldürülmesi bu ülkede çok büyük bir olaydır. Failler artık yakalandı. Umarım gereken ceza verilir ve bu örnek bir ceza olur da bundan sonra böyle katliamlarla karşılaşmayız. Başımız sağ olsun. Bu süreçte yanımızda olan, destek veren tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.
Alican GÜMÜŞ/SAMANDAĞ, (Hatay),
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