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        Kavgayı ayırmaya çalışan 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan 7 şüpheli yakalandı (2)

        CENAZETOPRAĞA VERİLDİHatay'ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk babası Alkan Ergin'in (40), cansız bedeni otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 18:59 Güncelleme: 22.07.2025 - 19:05
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        Kavgayı ayırmaya çalışan 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan 7 şüpheli yakalandı (2)
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        CENAZETOPRAĞA VERİLDİ

        Hatay’ın Samandağ ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından çıkan kavgayı ayırmak isterken bıçaklanarak öldürülen 3 çocuk babası Alkan Ergin’in (40), cansız bedeni otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ergin, Yeşilköy Mahallesi Mezarlığı’nda düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

        ‘UMARIM GEREKEN CEZA VERİLİR’

        Alkan Ergin’in kuzeni Mehmet Ali Ergin, törenin ardından yaptığı açıklamada, “Sadece ayırmaya gelen, kavgayı, şiddeti ve öfkeyi dindirmeye çalışan bir insanın öldürülmesi bu ülkede çok büyük bir olaydır. Failler artık yakalandı. Umarım gereken ceza verilir ve bu örnek bir ceza olur da bundan sonra böyle katliamlarla karşılaşmayız. Başımız sağ olsun. Bu süreçte yanımızda olan, destek veren tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

        Alican GÜMÜŞ/SAMANDAĞ, (Hatay),

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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