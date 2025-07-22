Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da klima ünitesi hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir şantiyeden 30 klima ünitesi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 21:22 Güncelleme: 22.07.2025 - 21:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da klima ünitesi hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir şantiyeden 30 klima ünitesi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Arpaderesi Mahallesi'nde 21 Temmuz'da şantiyeden klimaların çalındığını fark edenler, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerine bildirdi.

        Güvenlik kameraları, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları ve kiralık araç araştırmaları yapan ekipler, şüphelilerin C.A, V.A. ile M.A. olduğunu ve aynı yerden 5 ayrı hırsızlık yaptığını tespit etti.

        Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Şanlıurfa'da satıldığı tespit edilen 1 milyon lira değerindeki 30 klima ünitesi de yapılan farklı bir operasyonla ele geçirildi.

        Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Şi Cinping beni davet etti
        Trump: Şi Cinping beni davet etti
        İşte Roketsan'ın 7 ürünü
        İşte Roketsan'ın 7 ürünü
        Sakarya'da, Bilecik'te, İzmir'de, Karabük'te ve Eskişehir'de yangın
        Sakarya'da, Bilecik'te, İzmir'de, Karabük'te ve Eskişehir'de yangın
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Kremlin'den 'mucize beklemeyin' mesajı
        Kremlin'den 'mucize beklemeyin' mesajı
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 4. bölümü yayında!
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        "İsrail Suriye'yi bölmeyi amaçlıyor"
        22 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        22 Temmuz 2025: Bugün ne oldu?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Fenerbahçe'ye sponsorluğu ile gündeme gelen Hamdi Ulukaya kimdir?
        Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!
        Galatasaray Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı!
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Antalya’nın reklam filmini 430 milyon kişi izledi
        Kim dolardan daha güçlü?
        Kim dolardan daha güçlü?
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri son noktayı koydu!
        ChatGPT’nin karanlık yüzü!
        ChatGPT’nin karanlık yüzü!
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        "Barış istiyorsan caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak zorundasın"
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        İsrail'den 'Eurofighter' çıkışı: Türkiye'ye satmayın
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Frankowski'ye 2 talip birden!
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Rusya ve Ukrayna yeniden İstanbul'da bir araya gelecek
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Macaristan'ı erteledi, Manisa'yı hızlandırdı
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada
        Sadece 1 günde kaçabileceğiniz 8 ada

        Benzer Haberler

        Hatay'da babası tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti
        Hatay'da babası tarafından bıçaklanan genç hayatını kaybetti
        Kavgayı ayırmaya çalışan 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan 7 şüpheli yak...
        Kavgayı ayırmaya çalışan 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan 7 şüpheli yak...
        Hatay'da bıçaklı kavgada yaşamını yitiren kişinin cenazesi defnedildi
        Hatay'da bıçaklı kavgada yaşamını yitiren kişinin cenazesi defnedildi
        Kavgayı ayırmaya çalışan 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan 7 şüpheli yak...
        Kavgayı ayırmaya çalışan 1 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralayan 7 şüpheli yak...
        Hatay'da uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü öldü
        Hatay'da uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü öldü
        Hatay'da kafede çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da kafede çıkan yangın söndürüldü