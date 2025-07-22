Hatay'da klima ünitesi hırsızlığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde bir şantiyeden 30 klima ünitesi çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Arpaderesi Mahallesi'nde 21 Temmuz'da şantiyeden klimaların çalındığını fark edenler, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerine bildirdi.

Güvenlik kameraları, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtları ve kiralık araç araştırmaları yapan ekipler, şüphelilerin C.A, V.A. ile M.A. olduğunu ve aynı yerden 5 ayrı hırsızlık yaptığını tespit etti.

Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da satıldığı tespit edilen 1 milyon lira değerindeki 30 klima ünitesi de yapılan farklı bir operasyonla ele geçirildi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.