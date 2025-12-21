Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Atakaş Hatayspor-Serikspor maçının ardından

        Trendyol 1. Lig'in 18. hafta maçında sahasında Serikspor ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Gökhan Alaş, "Zor süreçler yaşıyoruz ancak takımımın bugünkü mücadelesinden son derece memnunum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 17:02 Güncelleme: 21.12.2025 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atakaş Hatayspor-Serikspor maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol 1. Lig'in 18. hafta maçında sahasında Serikspor ile 1-1 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Gökhan Alaş, "Zor süreçler yaşıyoruz ancak takımımın bugünkü mücadelesinden son derece memnunum." dedi.

        Alaş, İskenderun Fuat Tosyalı Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, müsabakada 1-0 öne geçtikten sonra rakibin ataklarına iyi karşılık veremediklerini söyledi.

        İkinci yarıda oyun kontrolünün kendilerine geçtiğini dile getiren Alaş, "Galibiyeti hak ettiğimizi de düşünüyorum. Bulduğumuz çok güzel pozisyonlar, iptal edilen bir golümüz var. Aslında hakemin takdiri bu yöndeydi ama bence gol olarak değerlendirilmeliydi." diye konuştu.

        Alaş, oyuncularının iyi mücadele ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

        "Gerçekten galibiyete çok ihtiyacımız olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Zor süreçler yaşıyoruz ancak takımımın bugünkü mücadelesinden son derece memnunum. Geleceğe yönelik bize biraz umut aşıladılar. Artık ilk yarının son haftasına gidiyoruz. Artık hem yönetim kurulumuzdan hem şehrin ileri gelenlerinden beklentim takımımıza transfer noktasında katkı sağlamaları çünkü ocak ayı itibarıyla transfer yasağımız bitiyor."

        - Serikspor cephesi

        Serikspor Teknik Direktörü Sinan Paşalı da yedek kulübesindeki oyuncu sayılarının azlığına dikkati çekti.

        Hafta içinde sözleşmesi feshedilerek 4 oyuncunun takımdan ayrıldığını aktaran Paşalı, şu değerlendirmeyi yaptı:

        "Bugün bir oyuncu değiştirebildim, oyuncu yok kulübede. Bu hafta içinde de 3 ya da 4 oyuncumuz takımdan ayrılıyor. Oyuncuları artık bir şekilde motive etmekte, maça konsantre etmekte artık çok zorlanıyorum. Çocuklar yine sahaya çıkıyor, ellerinden geleni yapıyorlar sağ olsunlar ama bu da maalesef yeterli olmuyor çünkü artık kafaları başka yerlerde. Doğal olarak onlar da kendilerini düşünmek zorundalar. Sezon başından beri çok büyük zorluklar çekiyoruz. Buraya kadar tutabildik ama gidenler olacak. Bundan sonra ne olacağını gerçekten ben de bilmiyorum."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        Polisten kaçtı, kaza yaptı, 5 kişi öldü! Çok acı Neslihan öğretmen detayı!
        G.Saray'da hedef yeniden liderlik!
        G.Saray'da hedef yeniden liderlik!
        Avrupa'da Napolyon avı
        Avrupa'da Napolyon avı
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Doğu Ekspresi yola çıkıyor
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Engelli Mümün Kara'nın darp sonucu ölümünde sanıklara beraat!
        Aşkı yalanlamadılar
        Aşkı yalanlamadılar
        Katilleri babaları! Mezarları anı bahçesi oldu
        Katilleri babaları! Mezarları anı bahçesi oldu
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Veerman'ın F.Bahçe'ye transferi gerçekleşti mi?
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Musk'ın serveti 700 milyar doları aştı
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Türkçe anlamlarını öğrenince şaşıracaksınız!
        Robot suç dalgaları kapıda
        Robot suç dalgaları kapıda
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        Satın aldığı eski İETT otobüsüyle ailesini gezdiriyor
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        "En büyük transfer takım içi uyum!"
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Kulaklarınız buna dayanabilir miydi?
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        Güzellik kraliçemizi kaçırmak istedi
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        ABD Venezuela açıklarında ikinci gemiye el koydu
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Tel Aviv'de Netanyahu protestosu
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Kadın icadı olduğunu bilmediğiniz 5 şey!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!

        Benzer Haberler

        İskenderun'a nefes olacak 15 bin metrekarelik Orman Parkı'nın açılışı gerçe...
        İskenderun'a nefes olacak 15 bin metrekarelik Orman Parkı'nın açılışı gerçe...
        Erzin'de müstakil ev yandı
        Erzin'de müstakil ev yandı
        Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
        Seyir halindeki otomobil alevlere teslim oldu
        Trendyol 1. Lig: Atakaş Hatayspor: 1 - Serikspor : 1
        Trendyol 1. Lig: Atakaş Hatayspor: 1 - Serikspor : 1
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Otoyolda motosikletini, üzerine yüzüstü yatarak kullanan sürücüye 63 bin TL...
        Otoyolda motosikletini, üzerine yüzüstü yatarak kullanan sürücüye 63 bin TL...