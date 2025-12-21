Habertürk
        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 15:31 Güncelleme: 21.12.2025 - 15:31
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Stat:FuatTosyalı

        Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Haydar Avcı, Oğuzhan Kocaçoban

        Atakaş Hatayspor: Demir Sarcalı, Engin Can Aksoy, Recep Burak Yılmaz, Ersin Aydemir, Yiğit Ali Buz, Baran Sarka, Ünal Emre Durmuşhan, Ali Yıldız (Dk. 85 Barış Uzel), Eren Güler, Mustafa Said Aydın, Deniz Aksoy

        Serikspor: Erten Ersu, Serkan Emrecan Terzi, Martynov, Bilal Ceylan, Gökhan Akkan, Batuhan İşçiler, Gökhan Karadeniz, Şanverdi Çetin, Şeref Özcan, Sami Gökhan Altıparmak, Sadygov (Dk. 63 Sertan Taşkın)

        Goller: Dk. 4 Baran Sarka (Atakaş Hatayspor), Dk. 36 Şeref Özcan (Serikspor)

        Sarı kartlar: Dk. 26 Recep Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor), Dk. 28 Batuhan İşçiler (Serikspor)

        HATAY

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

