Stat:FuatTosyalı
Hakemler: Oğuzhan Gökçen, Haydar Avcı, Oğuzhan Kocaçoban
Atakaş Hatayspor: Demir Sarcalı, Engin Can Aksoy, Recep Burak Yılmaz, Ersin Aydemir, Yiğit Ali Buz, Baran Sarka, Ünal Emre Durmuşhan, Ali Yıldız (Dk. 85 Barış Uzel), Eren Güler, Mustafa Said Aydın, Deniz Aksoy
Serikspor: Erten Ersu, Serkan Emrecan Terzi, Martynov, Bilal Ceylan, Gökhan Akkan, Batuhan İşçiler, Gökhan Karadeniz, Şanverdi Çetin, Şeref Özcan, Sami Gökhan Altıparmak, Sadygov (Dk. 63 Sertan Taşkın)
Goller: Dk. 4 Baran Sarka (Atakaş Hatayspor), Dk. 36 Şeref Özcan (Serikspor)
Sarı kartlar: Dk. 26 Recep Burak Yılmaz (Atakaş Hatayspor), Dk. 28 Batuhan İşçiler (Serikspor)
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.