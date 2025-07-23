Hatay'da deniz kıyısında köpük benzeri tabaka oluştu

Hatay Valiliğinin talimatı üzerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede inceleme yaptı.

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