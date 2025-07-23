Hatay'ın ana vatana katılışının 86'ncı yıl dönümü kutlandı

Hatay'ın ana vatana katılışının 86'ncı yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Antakya Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan törende, Vali Mustafa Masatlı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Mete ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunan katılımcılar, İstiklal Marşı'nı okudu.

Şeref defterini imzalayan Vali Masatlı, Hatay'ın ana vatana katılışının 86'ncı yıl dönümünü büyük gurur ve şükranla idrak ettiklerini söyledi.

Bugünün, Türk milletinin hafızası ve gönlündeki yerinin sonsuza kadar korunacağını belirten Masatlı, şöyle konuştu:

"Hatay'ın ana vatana katılışı, sadece bir toprak bütünlüğünün sağlanması değil, aynı zamanda tarihi, kültürel ve sosyolojik bağların kadim devlet aklıyla bütünleştirilmesidir. Bu karar, millet egemenliğinin ve demokrasiye bağlılığın somut bir tezahürü olarak halkın kendi geleceğini tayin etme hakkının en açık ve hukuka uygun şekilde tarihi ve güçlü ifadesidir."

Masatlı, devraldıkları sorumluluk ve emanetin farkında olduklarını ifade ederek "Medeniyetlerin kesişim noktası olan hoşgörü, barış, birlik, beraberlik ve kardeşliğin geçmişten bugüne hayat bulduğu Hatay'ımızın her karışı, tarihin, direnişin, sabrın ve azmin dokusuyla örülmüştür." dedi.

- "Hatay bizim de şahsi meselemizdir ve sonsuza kadar da böyle kalacaktır"

Hatay halkının 6 Şubat 2023'teki depremlerde, 86 yıl önce olduğu gibi metaneti, devlete sadakati ve güveniyle yeniden ayağa kalkma iradesi gösterdiğini vurgulayan Masatlı, "Bu süreçte de her zaman olduğu gibi Hatay bizim de şahsi meselemizdir ve sonsuza kadar da böyle kalacaktır." diye konuştu.

Antakya Şehitliği'nde devam eden programda şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.