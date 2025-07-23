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        Hatay'da çöp konteyneri hırsızlığı güvenlik kamerasında

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yol kenarındaki çöp konteynerinin 2 şüpheli tarafından çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 12:43 Güncelleme: 23.07.2025 - 12:43
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        Hatay'da çöp konteyneri hırsızlığı güvenlik kamerasında
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        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yol kenarındaki çöp konteynerinin 2 şüpheli tarafından çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Kırıkhan Belediyesinin açıklamasına göre, Kırıkhan-Antakya kara yolunun stadyum mevkisindeki çöp konteynerinin çalınması üzerine araştırma yapıldı.

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen belediye ekipleri, 2 şüphelinin çaldıkları konteyneri plakası tespit edilemeyen minibüsle götürdüklerini belirledi.

        Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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