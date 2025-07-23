Hatayspor, transfer yasağına neden olan ödemeleri yaptığını açıkladı

Yeni yönetimimiz, kulübümüzün sürdürülebilir mali yapısını oluşturmak, olası yaptırımların önüne geçmek ve sportif hedeflerimize engel teşkil edecek borç yükünü azaltmak amacıyla çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir” denildi.

Hatayspor yönetiminden yapılan açıklamada, “10.01.2025 tarihinde yapılan Olağanüstü Kongre ile göreve gelen yeni yönetim kurulumuz, görev süresi içerisinde kulübümüzü FIFA ve transfer yasağına konu olabilecek yükümlülüklerden arındırmak adına aşağıda detayları verilen ödemeleri gerçekleştirmiştir:

– HATAYSPOR Yönetimi, FIFA tarafından uygulanan 3 dönem transfer yasağının kaldırılması amacıyla yapılması gereken ödemelerin gerçekleştirildiğini açıkladı.

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