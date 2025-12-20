Samandağ'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.
Cihan F. idaresindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, Cumhuriyet Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Adem Sağaltıcı'ya çarptı.
Çarpmanın etkisiyle yaya Sağaltıcı ile sürücü Cihan F. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
