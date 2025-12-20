"Elmacı Dede" Hatay'dan aldığı mandalinaları Mehmetçiğe ulaştırdı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinden aldığı mandalinaları, Hakkari, Şırnak ve Diyarbakır'da görev yapan Mehmetçiğe ulaştıran 75 yaşındaki Muhammet Yılmaz, kente döndü.

Yurt içi ve yurt dışında operasyonlara katılan askerlere elma götürmesi nedeniyle "Elmacı Dede" olarak tanınan Yılmaz, kendi bahçesindeki ürünlerin dondan etkilenmesi üzerine Dörtyol Kaymakamlığı ve Dörtyol Belediyesi aracılığıyla aldığı mandalinaları Mehmetçiğe ulaştırdı.

Yılmaz, yeniden Hatay'a dönerek Mehmetçiğin selamını Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik'e iletti.

Kaymakam Keklik de yaptığı çalışma dolayısıyla Yılmaz'a teşekkür etti.

Yılmaz, ziyaret sonrası memleketi Denizli'ye doğru yola çıktı.