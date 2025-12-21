Hatay'da "İskenderun Gastronomi ve Yeni Yıl Şenliği" başladı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde "İskenderun Gastronomi ve Yeni Yıl Şenliği" başladı.
İskenderun Belediyesince Atatürk Anıt Alanı’nda düzenlenen şenliğin açılışında, Selçuk Balcı konser verdi.
Kaymakam Muhammet Önder de ilçe protokolüyle birlikte etkinlik alanını gezerek vatandaşlarla sohbet etti.
Yöresel ürünlerin sergilendiği stantların yanı sıra çocuklara yönelik etkinliklerin de düzenleneceği organizasyon, yılbaşına kadar sürecek.
