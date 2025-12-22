Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Veteran masa tenisçi Mehmet Kasapoğlu, 50 yıllık deneyimini çocuklara aktarıyor

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Masa tenisi kariyerinde 50 yılı geride bırakan 75 yaşındaki Mehmet Kasapoğlu, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yetiştirdiği antrenörlerle omuz omuza verip çocukları sporla tanıştırmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 11:03 Güncelleme: 22.12.2025 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Veteran masa tenisçi Mehmet Kasapoğlu, 50 yıllık deneyimini çocuklara aktarıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Masa tenisi kariyerinde 50 yılı geride bırakan 75 yaşındaki Mehmet Kasapoğlu, Hatay'ın İskenderun ilçesinde yetiştirdiği antrenörlerle omuz omuza verip çocukları sporla tanıştırmaya devam ediyor.

        Antrenörlüğe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde başlayan Kasapoğlu, ilerleyen yaşına rağmen 50 yıl önce tanıştığı masa tenisinden kopmadı.

        Kasapoğlu, kariyeri boyunca aralarında Özlem Davran'ın da olduğu çok sayıda antrenör ile sporcu yetiştirip kentte masa tenisinin yaygınlaşmasına katkı sundu.

        İskenderun Belediyesi ve bir özel okulda masa tenisi antrenörlüğünü sürdüren Kasapoğlu, eğitim verdiği çocuklara tecrübesini aktarıyor.

        Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün salonunda gerçekleştirilen kurslarda eski öğrencisi olan meslektaşları Davran ve Ahmet Açıkalın ile yan yana ders veren Kasapoğlu, yeni yeteneklerin keşfedilmesini sağlıyor.

        - "Masa tenisi 7'den 70'e yapılan bir spor"

        Veteran masa tenisçi Mehmet Kasapoğlu, AA muhabirine, birçok öğrencisinin turnuvalarda madalya kazandığını ve antrenörlüğe adım attığını söyledi.

        Masa tenisine gönül verdiğini dile getiren Kasapoğlu, "Masa tenisi 7'den 70'e yapılan bir spor. İleriki yaşlarda da uygun ortam olduğunda bu sporu yapabiliyorsunuz." dedi.

        Yetiştirdiği antrenörlerle birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Kasapoğlu, şöyle konuştu:

        "Eski öğrencilerimin yanımda antrenman yaptırması çok büyük onur. Evladımdan farkları yok. Aile gibiyiz hep beraber. Allah sağlık verdiği müddetçe, ayakta kaldığım sürece öğrencilerime destek çıkacağım ve her zaman yanlarında olacağım. Antrenör olarak yetiştirdiğim öğrencilerim de aynı ahlak ve terbiyeyle sporcularını eğitiyor."

        - "Mehmet hocam beni 8 yaşımdayken keşfetti"

        Kasapoğlu'nun yetiştirdiği antrenörlerden 37 yaşındaki Özlem Davran, 15 yıldır İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde görev yaptığını anlattı.

        Sevdiği işi yaptığını belirten Davran, "Mehmet hocam beni 8 yaşımdayken keşfetti. O günden beri masa tensini bırakamadım. Şu anda da elimizden geldiğince yetiştirdiğimiz sporcularımıza iyi imkanlar sunmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

        27 yaşındaki Ahmet Açıkalın da şunları kaydetti:

        "Şu an salonda 3 antrenörüz. Hocalarımla çalışmak çok güzel bir duygu. Büyük gurur hissediyorum. Çok güzel sporcular yetiştirdik. Yetiştiğim yerde çok güzel sporcular yetiştirmek de benim için gurur verici."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Yeni yıl sepetlerinin fiyatları belli oldu
        Yeni yıl sepetlerinin fiyatları belli oldu
        Arkadaş ziyareti dediler... Vurgun yaptılar
        Arkadaş ziyareti dediler... Vurgun yaptılar
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Cinsel istismar, tehdit ve şiddet... Dramdan burun estetiği çıktı!
        Cinsel istismar, tehdit ve şiddet... Dramdan burun estetiği çıktı!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Oğlu sokakta öldürülmüştü... Sokak düğününde kanlı düello!
        Oğlu sokakta öldürülmüştü... Sokak düğününde kanlı düello!
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Arazi kavgasında öldürdü! Katil 7 yıl kaçtı ama...
        Arazi kavgasında öldürdü! Katil 7 yıl kaçtı ama...
        Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
        Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
        Trafik ışıkları neden hep aynı sırada yanar?
        Trafik ışıkları neden hep aynı sırada yanar?
        Sydney'deki baba-oğul saldırganlar birlikte eğitim almış
        Sydney'deki baba-oğul saldırganlar birlikte eğitim almış

        Benzer Haberler

        Antakya'da metruk bina yangını
        Antakya'da metruk bina yangını
        Atakaş Hatayspor'dan hakem kararlarına tepki
        Atakaş Hatayspor'dan hakem kararlarına tepki
        Aranan hükümlü sazlıkta yakalandı
        Aranan hükümlü sazlıkta yakalandı
        El işiyle ilmik atarak para kazanan 4 çocuklu anne, evlatlarına ve engelli...
        El işiyle ilmik atarak para kazanan 4 çocuklu anne, evlatlarına ve engelli...
        Sazlıkta gizlenen şahıs dron kamerasıyla yakalandı
        Sazlıkta gizlenen şahıs dron kamerasıyla yakalandı
        Hatay'da alevlere teslim olan tır kullanılamaz hale geldi
        Hatay'da alevlere teslim olan tır kullanılamaz hale geldi