        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da firari hükümlü dron destekli operasyonda gizlendiği sazlıkta yakalandı

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü, polis ekiplerinin dron destekli operasyonunda saklandığı sazlık alanda yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 11:56 Güncelleme: 22.12.2025 - 11:56
        Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay, "kamu malına zarar verme" suçundan da 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Saklandığı ikamet tespit edilen hükümlünün kaçması üzerine araştırma yapan polis ekipleri, bölgeyi dron ile havadan inceledi.

        İnceleme sonucu sazlıkta gizlendiği belirlenen A.D. yakalandı.

        Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

