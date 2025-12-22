Hatay'da firari hükümlü dron destekli operasyonda gizlendiği sazlıkta yakalandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü, polis ekiplerinin dron destekli operasyonunda saklandığı sazlık alanda yakalandı.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü, polis ekiplerinin dron destekli operasyonunda saklandığı sazlık alanda yakalandı.
Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "hırsızlık" suçundan 4 yıl 2 ay, "kamu malına zarar verme" suçundan da 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Saklandığı ikamet tespit edilen hükümlünün kaçması üzerine araştırma yapan polis ekipleri, bölgeyi dron ile havadan inceledi.
İnceleme sonucu sazlıkta gizlendiği belirlenen A.D. yakalandı.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.