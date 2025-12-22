Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da deprem kaynaklı personel açığı Kariyer ve İstihdam Merkezi sayesinde azaltılıyor

        MEHMET BAYRAK - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından oluşan istihdam açığının önüne geçilmesi için Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen merkez sayesinde 14 ayda 1100 kişi iş sahibi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 11:18 Güncelleme: 22.12.2025 - 11:18
        MEHMET BAYRAK - Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından oluşan istihdam açığının önüne geçilmesi için Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen merkez sayesinde 14 ayda 1100 kişi iş sahibi oldu.

        Hatay Büyükşehir Belediyesince, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ile 7,6 büyüklüğündeki depremlerin yıkıma uğrattığı kentteki iş hayatının yeniden ayağa kaldırılmasına destek için geçen yıl ekimde Kariyer ve İstihdam Merkezi kuruldu.

        İş arayan kişiler ve personel ihtiyacı olan firmaların buluşmasının sağlandığı merkez aracılığıyla meslek kursları da düzenlendi.

        Başta mobilya, seramik, boya, bilgisayarlı muhasebe, torna, sürü yönetimi, aşçılık, tatlı ve pasta imalatı ile kepçe operatörlüğü olmak üzere 32 alanda usta öğreticilerin katılımıyla yapılan eğitimler, çok sayıda kişinin meslek öğrenmesini sağladı.

        - Kalifiye 575 kişi direkt, 525 kişi ise eğitim sonunda istihdam edildi

        Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürü Mehmet Avcı, AA muhabirine, merkeze iş ve işçi arayan çok sayıda kişinin başvurduğunu söyledi.

        Avcı, eğitimlerin sürdüğü proje kapsamında kurum, oda, sivil toplum kuruluşları ve firmalarla ortak hareket ettiklerini belirterek, şöyle konuştu:

        "Projedeki temel amacımız sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve iş piyasasına arz etmek. Kurslara katılanlara asgari ücrete yakın ödeme yapıyoruz. Kursu başarıyla tamamlayan kişilere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriyoruz. Bu sertifikalar genel itibarıyla kalfalık seviyesinde."

        Merkeze başvuran kişilerden kalifiye oldukları belirlenen 575'inin farklı firmalarda direkt istihdamının sağlandığını dile getiren Avcı, eğitimi tamamlayan 525 kursiyerin de çeşitli iş kollarında mesaiye başladığını anlattı.

        - 43 kursiyer aynı firmada işbaşı yaptı

        Kapan Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı İsa Kapan da kursu bitiren 43 kişiyi tesislerinde istihdam ettiklerini anlattı.

        Mobilya üreticileri olarak projeye destek verdiklerini vurgulayan Kapan, "Amacımız firmamızın ve sektörümüzün kalifiyeli iş gücünü geliştirmek ve çoğaltmak, işsiz vatandaşlarımıza da iş imkanı sağlamak." dedi.

        Mobilya döşemeciliği kursuna katılan 22 yaşındaki Merve Türkmenoğlu ise "Kursta mobilyanın inceliklerini ve detaylarını öğretiyorlar. Eğitimin sonunda da iş sahibi olacağım." ifadesini kullandı.

        Mobilya imalatı eğitimi alan 18 yaşındaki Ahmet Alpraslan ve 23 yaşındaki Hasan Güleryüz de hem para kazandıklarını hem de meslek öğrendiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

