Samandağ ilçesinde polis ekiplerinin bulduğu yaralı köpek barınağa götürüldü
Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekiplerince yaralı bulunan sahipsiz köpek barınakta tedavi altına alındı.
Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekiplerince yaralı bulunan sahipsiz köpek barınakta tedavi altına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında bir köpeğin yaralı olduğunu fark etti.
Ekipte görevli polis memuru, soğuktan titreyen köpeği montunu örterek ısıtmaya çalıştı.
Hatay Büyükşehir Belediyesinin barınağına götürülen sahipsiz köpeğin tedavisine başlandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.