Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Samandağ ilçesinde polis ekiplerinin bulduğu yaralı köpek barınağa götürüldü

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekiplerince yaralı bulunan sahipsiz köpek barınakta tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2025 - 11:34 Güncelleme: 22.12.2025 - 11:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samandağ ilçesinde polis ekiplerinin bulduğu yaralı köpek barınağa götürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde polis ekiplerince yaralı bulunan sahipsiz köpek barınakta tedavi altına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi sırasında bir köpeğin yaralı olduğunu fark etti.

        Ekipte görevli polis memuru, soğuktan titreyen köpeği montunu örterek ısıtmaya çalıştı.

        Hatay Büyükşehir Belediyesinin barınağına götürülen sahipsiz köpeğin tedavisine başlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Ortaokul öğrencisi okul müdürünü vurdu!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        Fas’tan Beşiktaş'a midesinde getirdi! Tam 3 bin kilometre!
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        23 yaşında hayattan kopardılar!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        Kadıköy'de kupa derbisi!
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        "Skor daha farklı olabilirdi!"
        Arkadaş ziyareti dediler... Vurgun yaptılar
        Arkadaş ziyareti dediler... Vurgun yaptılar
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Yeni yıl sepetlerinin fiyatları belli oldu
        Yeni yıl sepetlerinin fiyatları belli oldu
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Gülhan altınları için öldürülmüş!
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Moskova'da araç patladı, Rus general öldü
        Cinsel istismar, tehdit ve şiddet... Dramdan burun estetiği çıktı!
        Cinsel istismar, tehdit ve şiddet... Dramdan burun estetiği çıktı!
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Paris dönüşünde yakalandılar
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Galatasaray'ın hedefi 6 numara!
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Otomotiv sanayisinde Avrupa alarmı
        Oğlu sokakta öldürülmüştü... Sokak düğününde kanlı düello!
        Oğlu sokakta öldürülmüştü... Sokak düğününde kanlı düello!
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Emeklilik dilekçisini ne zaman vermeli
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Evlendikleri ortaya çıktı
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Icardi tarihe geçti: Hagi'yi geride bıraktı!
        Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
        Asgari ücrette gözler üçüncü toplantıda
        Trafik ışıkları neden hep aynı sırada yanar?
        Trafik ışıkları neden hep aynı sırada yanar?

        Benzer Haberler

        Hatay'da deprem kaynaklı personel açığı Kariyer ve İstihdam Merkezi sayesin...
        Hatay'da deprem kaynaklı personel açığı Kariyer ve İstihdam Merkezi sayesin...
        Veteran masa tenisçi Mehmet Kasapoğlu, 50 yıllık deneyimini çocuklara aktar...
        Veteran masa tenisçi Mehmet Kasapoğlu, 50 yıllık deneyimini çocuklara aktar...
        Antakya'da metruk bina yangını
        Antakya'da metruk bina yangını
        Atakaş Hatayspor'dan hakem kararlarına tepki
        Atakaş Hatayspor'dan hakem kararlarına tepki
        Aranan hükümlü sazlıkta yakalandı
        Aranan hükümlü sazlıkta yakalandı
        El işiyle ilmik atarak para kazanan 4 çocuklu anne, evlatlarına ve engelli...
        El işiyle ilmik atarak para kazanan 4 çocuklu anne, evlatlarına ve engelli...