Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da evden ziynet eşyası çalan zanlı tutuklandı

        Hatay'ın Belen ilçesinde evden ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 21:50 Güncelleme: 20.12.2025 - 21:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da evden ziynet eşyası çalan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Belen ilçesinde evden ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Aralık'ta Sarımazı Mahallesi'nde bir evden 1 milyon 800 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, otomobiliyle evin önüne gelen bir şüphelinin tanınmamak için motosiklet kaskı takarak içeri girdiğini ve bir süre sonra elinde ağır bir torbayla ayrıldığını belirledi.

        Teknik ve fiziki takip sonucu kimliği tespit edilen hırsızlık şüphelisi Ö.Y, otomobille seyir halindeyken Erzin ilçesindeki uygulama noktasında durdurularak gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        Sadettin Saran serbest bırakıldı
        "Verilemeyecek hesabımız yok"
        "Verilemeyecek hesabımız yok"
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Olimpiyat'ta Fener alayı!
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Uyuşturucu operasyonu: 3 isim için yakalama kararı
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Canlı anlatım ve istatistikler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kimsenin toprağında, egemenliğinde gözümüz yok
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        Bakan Işıkhan ile Türk-İş Başkanı Atalay arasında görüşme
        20 yıl sonra ilki başardı!
        20 yıl sonra ilki başardı!
        Camiye giren pitbulla el konuldu
        Camiye giren pitbulla el konuldu
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        Sosyal konuta başvuran kişi sayısı açıklandı
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        5 yıldır evden çıkmıyor! Fil hastasının hayali eşiyle kol kola caddede gezmek
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Anthony Joshua, Jake Paul'u nakavt etti
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Dünyanın en iyi futbolcuları sıralandı: Listede 3 Türk var!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Arkadaşını öldürdü cinayeti anlattı! Misafiri katili oldu!
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Figen Sumeli: Hakkıyla yapılan dublaj görünmeyen bir sanat dalı
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        Açıklaması gerçeği yansıtmamış
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        20 yaşında zeytinlikte katledildi! İstenen ceza belli oldu!
        "Bana işaret gönderseydi..."
        "Bana işaret gönderseydi..."
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Prof. Dr. Özlü’den 'sessiz katil' uyarısı
        Borsacı yeniden umutlu
        Borsacı yeniden umutlu

        Benzer Haberler

        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Hatay'da tamirhanedeki otobüste çıkan yangın söndürüldü
        Hatay'da tamirhanedeki otobüste çıkan yangın söndürüldü
        Samandağ'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
        Samandağ'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan Yüzyılın Konut Proj...
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan Yüzyılın Konut Proj...
        Bakan Kurum açıkladı: Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'nde geçerli başvuru say...
        Bakan Kurum açıkladı: Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'nde geçerli başvuru say...
        Bakan Kurum: Yüzyılın Konut Projesi'nde geçerli başvuru sayısı 5 milyon 242...
        Bakan Kurum: Yüzyılın Konut Projesi'nde geçerli başvuru sayısı 5 milyon 242...