Hatay'da evden ziynet eşyası çalan zanlı tutuklandı

Hatay'ın Belen ilçesinde evden ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8 Aralık'ta Sarımazı Mahallesi'nde bir evden 1 milyon 800 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, otomobiliyle evin önüne gelen bir şüphelinin tanınmamak için motosiklet kaskı takarak içeri girdiğini ve bir süre sonra elinde ağır bir torbayla ayrıldığını belirledi.

Teknik ve fiziki takip sonucu kimliği tespit edilen hırsızlık şüphelisi Ö.Y, otomobille seyir halindeyken Erzin ilçesindeki uygulama noktasında durdurularak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.