Hatay'da tamirhanedeki otobüste çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın Antakya ilçesinde, tamirhanedeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dikmece Mahallesi'ndeki tamirhanede bulunan yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüste hasar oluştu.
