Hatay'da tamirhanedeki otobüste çıkan yangın söndürüldü

        Hatay Haberleri

        Hatay'ın Antakya ilçesinde, tamirhanedeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 17:15 Güncelleme: 20.12.2025 - 17:15
        Hatay'ın Antakya ilçesinde, tamirhanedeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Dikmece Mahallesi'ndeki tamirhanede bulunan yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında otobüste hasar oluştu.

