        Hatay Haberleri

        Hatay'da motosikleti üzerine yatarak kullanan ehliyetsiz sürücüye 63 bin lira ceza

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosikleti üzerine yatarak kullanan ehliyetsiz sürücüye 63 bin 326 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 01:35 Güncelleme: 21.12.2025 - 01:35
        Hatay'da motosikleti üzerine yatarak kullanan ehliyetsiz sürücüye 63 bin lira ceza
        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde motosikleti üzerine yatarak kullanan ehliyetsiz sürücüye 63 bin 326 lira ceza kesildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin motosikletin üzerine yatarak trafikte seyrettiği anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler yapılan çalışmada sürücünün Y.Y. olduğunu ve ehliyetinin bulunmadığını belirledi.

        Kullandığı motosikletin plakası da olmayan Y.Y'ye çeşitli ihlallerden 63 bin 326 lira ceza kesildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

