Kırıkhan'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 çocuk yaralandı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk yaralandı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 çocuk yaralandı.
Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 55 FU 938 ve 31 APB 851 plakalı otomobiller, Cumhuriyet Mahallesi'nde çarpıştı.
Kazada 55 FU 938 plakalı araçtaki çocuk yaralandı.
Yaralı, 112 Acil Sağlık ekibince Kırıkhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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