Hatay'da su satarak bisiklet almak için para biriktiren çocuğun hayali gerçek oldu

Bisikleti görünce heyecanlanan Özkurt, Antakya Kaymakamı Abdullah Akdaş'a ve Vakıf ekibine teşekkür etti.

Çocuğun su sattığı alana gelen Antakya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, Özkurt'a bisiklet hediye etti.

Durumun aktarıldığı Antakya Kaymakamı Abdullah Akdaş, Özkurt'un bisiklet hayalini gerçekleştirmek için Antakya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına talimat verdi.

Üçgedik Mahallesi'nde yaşayan Özkurt, bisiklet hayaline kavuşmak için çırak olarak sanayide çalışmak istedi, ancak yaşının küçük olması nedeniyle işe alınmadı.

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