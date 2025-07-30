Hatay'da su satarak bisiklet almak için para biriktiren çocuğun hayali gerçek oldu
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde su satarak bisiklet parası biriktiren 9 yaşındaki Cesur Özkurt'un bisiklet hayali gerçekleşti.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde su satarak bisiklet parası biriktiren 9 yaşındaki Cesur Özkurt'un bisiklet hayali gerçekleşti.
Üçgedik Mahallesi'nde yaşayan Özkurt, bisiklet hayaline kavuşmak için çırak olarak sanayide çalışmak istedi, ancak yaşının küçük olması nedeniyle işe alınmadı.
Özkurt, daha sonra mahallede su satarak para biriktirmeye başladı.
Durumun aktarıldığı Antakya Kaymakamı Abdullah Akdaş, Özkurt'un bisiklet hayalini gerçekleştirmek için Antakya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına talimat verdi.
Çocuğun su sattığı alana gelen Antakya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, Özkurt'a bisiklet hediye etti.
Bisikleti görünce heyecanlanan Özkurt, Antakya Kaymakamı Abdullah Akdaş'a ve Vakıf ekibine teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.