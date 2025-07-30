GÜNCELLEME - Hatay'da yengesini tüfekle öldüren kişi intihar etti

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tüfekle yengesine ateş eden Saf, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

Mağaracık Mahallesi'ndeki evde Ferhat Saf (48) ile yengesi Devrim Saf (47) arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir kişi, yengesini tüfekle öldürüp intihar etti.

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