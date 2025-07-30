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        GÜNCELLEME - Hatay'da yengesini tüfekle öldüren kişi intihar etti

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir kişi, yengesini tüfekle öldürüp intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2025 - 13:26 Güncelleme: 30.07.2025 - 13:26
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        GÜNCELLEME - Hatay'da yengesini tüfekle öldüren kişi intihar etti
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        Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir kişi, yengesini tüfekle öldürüp intihar etti.

        Mağaracık Mahallesi'ndeki evde Ferhat Saf (48) ile yengesi Devrim Saf (47) arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

        Tüfekle yengesine ateş eden Saf, daha sonra aynı silahla kendini vurdu.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ferhat Saf'ın yaşamını yitirdiğini belirleyen ekipler, ağır yaralanan Devrim Saf'ı Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

        Tedaviye alınan 4 çocuk annesi Devrim Saf, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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