Hatay'daki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır parkı ve lojistik köy inşası sürüyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda 500 tır kapasiteli park ve lojistik köyün inşası devam ediyor.

Hatay Valiliğinin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği işbirliğinde "Cilvegözü Tır Parkı ve Lojistik Köy Projesi" hayata geçirildi.

İçerisinde teknik alan, tesisler ve dükkanların yer alacağı 3 bin 900 metrekaresi kapalı 187 bin metrekarelik projede çalışmalar sürüyor.

Vali Mustafa Masatlı, 32 peron ve 500 tır kapasiteli projedeki çalışmaları yerinde inceledi.

Açıklamalarda görüşlerine yer verilen Masatlı, projenin tamamlanmasıyla, güvenli park alanları, sosyal tesisleri, teknik hizmet imkanları ve ticari birimleriyle bölge ekonomisine önemli katkılar sağlayacağını belirtti.

Masatlı, projenin, güvenlik altyapısı, düzenli trafik akışı ve teknolojik donanımı sayesinde sınır kapısındaki lojistik süreci hızlandırarak ülkenin ihracat hedeflerine de güç vereceğini kaydetti.