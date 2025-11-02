Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da bir hayırsever mahallelinin markete borcunu ödedi

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir hayırsever, 30 kişinin mahalledeki markete olan borcunu kapattı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 10:08 Güncelleme: 02.11.2025 - 10:08
        Hatay'da bir hayırsever mahallelinin markete borcunu ödedi
        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde bir hayırsever, 30 kişinin mahalledeki markete olan borcunu kapattı.

        Ocaklı Mahallesi'ndeki markete giden kişi, vatandaşların borçlarını ödemek için veresiye defterini satın almak istediğini söyledi.

        Esnafın veresiye defterindeki tutarı hesaplamasının ardından hayırsever, 30 kişinin yaklaşık 80 bin liralık borcunu ödedi.

        Bilgehan Karaca, gazetecilere, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını söyledi.

        İsmini vermeyen kişinin borçları kapatıp gittiğini dile getiren Karaca, şöyle konuştu:

        "Bir arkadaş geldi, 'Defterde ne kadar borç var? diye sordu. 'Yaklaşık 80 bin lira borç var' dedim ve defteri aldı. Defteri dışarıda yaktıktan sonra gitti. 3 aydan beri ödeyemeyenler vardı. Onlara borçlarının kapandığını söyledim dua ettiler."

