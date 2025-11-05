Milli karateci Semra, babası ve dedesinin hayallerini gerçekleştirmeye odaklandı

ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'da dedesi ve babasının izinden gidip karateye başlayan 16 yaşındaki milli sporcu Semra Kababıyık, 7-9 Kasım'da Hırvatistan'da düzenlenecek Balkan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda ilk uluslararası madalyasını alıp ailesini gururlandırmak istiyor.

Babası Nusret Kababıyık'ın yönlendirmesiyle 4 yıl önce karateyle tanışan Semra, 24-26 Ekim'de Elazığ'da düzenlenen Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'ndaki performansıyla milli seçildi.

Semra, Hırvatistan'ın Rijeka kentinde 7-9 Kasım'da yapılacak Balkan Şampiyonası'nda başarılı olmak için İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün spor salonunda milli takım antrenörü Alev Öztürk yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor.

Gençliğinde karate sporcusu olan babası ve dedesinin izinden giden 16 yaşındaki Semra, şampiyonada madalya kazanıp hem ailesini hem milli takımı gururlandırmayı hedefliyor.

- "Babamın yapamadıklarını başarmam lazım"

Semra Kababıyık, AA muhabirine, Hırvatistan'a özverili ve disiplinli şekilde hazırlandığını söyledi.

Aile büyüklerinin yarım kalan hayallerini tamamlamak istediğini dile getiren Semra, şöyle konuştu:

"Dedem karateyle ilgileniyordu. Daha sonra babam ona özenmiş ve spora başlamış ama devam edememiş. Babam milli takıma katılmak, Avrupa'da dereceler yapıp, dünyada tanınmak istiyordu. Dedemin ve babamın karate dalında başarmak istediklerini, yapamadıklarını benim başarmam lazım. Bunu üstlendim."

Semra, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ilçedeki spor salonunun hasar görmesinin ardından idmanlarını açık alanda sürdürdüğünü ifade ederek, "Antrenmanlar sayesinde depremde yaşadıklarımızı daha basit atlattık ve hayata tutunduk."dedi.

Yoğun çalışmasının karşılığını şampiyonlukla alacağına inandığını belirten genç sporcu, şu değerlendirmede bulundu:

"Hem geleceğim için hem de ailemi ve hocamı gururlandırabilmem için Avrupa'da derece yapmam, başarmam lazım. Balkan Şampiyonası'nda başaracağıma inanıyor, derece yapmayı hedefliyorum. Daha sonra da dünya şampiyonalarına katılmak istiyorum."