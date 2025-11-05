Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Milli karateci Semra, babası ve dedesinin hayallerini gerçekleştirmeye odaklandı

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'da dedesi ve babasının izinden gidip karateye başlayan 16 yaşındaki milli sporcu Semra Kababıyık, 7-9 Kasım'da Hırvatistan'da düzenlenecek Balkan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda ilk uluslararası madalyasını alıp ailesini gururlandırmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 11:05 Güncelleme: 05.11.2025 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli karateci Semra, babası ve dedesinin hayallerini gerçekleştirmeye odaklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'da dedesi ve babasının izinden gidip karateye başlayan 16 yaşındaki milli sporcu Semra Kababıyık, 7-9 Kasım'da Hırvatistan'da düzenlenecek Balkan Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'nda ilk uluslararası madalyasını alıp ailesini gururlandırmak istiyor.

        Babası Nusret Kababıyık'ın yönlendirmesiyle 4 yıl önce karateyle tanışan Semra, 24-26 Ekim'de Elazığ'da düzenlenen Ümit, Genç, 21 Yaş Altı Türkiye Karate Şampiyonası'ndaki performansıyla milli seçildi.

        Semra, Hırvatistan'ın Rijeka kentinde 7-9 Kasım'da yapılacak Balkan Şampiyonası'nda başarılı olmak için İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün spor salonunda milli takım antrenörü Alev Öztürk yönetiminde antrenmanlarını sürdürüyor.

        Gençliğinde karate sporcusu olan babası ve dedesinin izinden giden 16 yaşındaki Semra, şampiyonada madalya kazanıp hem ailesini hem milli takımı gururlandırmayı hedefliyor.

        - "Babamın yapamadıklarını başarmam lazım"

        Semra Kababıyık, AA muhabirine, Hırvatistan'a özverili ve disiplinli şekilde hazırlandığını söyledi.

        Aile büyüklerinin yarım kalan hayallerini tamamlamak istediğini dile getiren Semra, şöyle konuştu:

        "Dedem karateyle ilgileniyordu. Daha sonra babam ona özenmiş ve spora başlamış ama devam edememiş. Babam milli takıma katılmak, Avrupa'da dereceler yapıp, dünyada tanınmak istiyordu. Dedemin ve babamın karate dalında başarmak istediklerini, yapamadıklarını benim başarmam lazım. Bunu üstlendim."

        Semra, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde ilçedeki spor salonunun hasar görmesinin ardından idmanlarını açık alanda sürdürdüğünü ifade ederek, "Antrenmanlar sayesinde depremde yaşadıklarımızı daha basit atlattık ve hayata tutunduk."dedi.

        Yoğun çalışmasının karşılığını şampiyonlukla alacağına inandığını belirten genç sporcu, şu değerlendirmede bulundu:

        "Hem geleceğim için hem de ailemi ve hocamı gururlandırabilmem için Avrupa'da derece yapmam, başarmam lazım. Balkan Şampiyonası'nda başaracağıma inanıyor, derece yapmayı hedefliyorum. Daha sonra da dünya şampiyonalarına katılmak istiyorum."

        Antrenör Öztürk de sporcusuna güvendiğini vurgulayarak, "Semra, Balkan Şampiyonası'nda ilk üçe girerse Avrupa seçmelerine katılacağız. Depremi unutmaya ve tekrar ayakta kalmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu ifade vermek için emniyette
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Küfür cinayeti! Lastik patladı katil yakalandı!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Yüzlerce mağdur var! 'Beyaz eşya kredisi' vaadiyle dolandırdı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Anne, baba ve 2 kardeş... Psikologlar eşliğinde... En acı haber verildi!
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Mamdani New York seçmenine ne sundu?
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Tam üç gün oldu... Korkutan bekleyiş!
        Denizler soğumayınca Körfez'de zehirli denizanası vakaları arttı!
        Denizler soğumayınca Körfez'de zehirli denizanası vakaları arttı!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Marmara'ya dikkat!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! Marmara'ya dikkat!
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Liverpool sahasında Real Madrid'i devirdi!
        Liverpool sahasında Real Madrid'i devirdi!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        Aşk adına vur topa
        Aşk adına vur topa
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir
        Günde en az 3 bin adım atmak Alzheimer'ın ilerlemesini yavaşlatabilir

        Benzer Haberler

        Hatay'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı
        Hatay'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 11 yaralı
        Hatay'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
        Hatay'da otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 11 kişi yaralandı
        Motosikletle makas atan sürücüye 19 bin lira ceza
        Motosikletle makas atan sürücüye 19 bin lira ceza
        Hatay'da düğünlerde havaya ateş açan 3 kişiden 2'si tutuklandı
        Hatay'da düğünlerde havaya ateş açan 3 kişiden 2'si tutuklandı
        Hatay'da 5 firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da 5 firari hükümlü yakalandı
        İskenderun Körfezi'nde zehirli denizanası popülasyonu ve zehirlenme vakalar...
        İskenderun Körfezi'nde zehirli denizanası popülasyonu ve zehirlenme vakalar...