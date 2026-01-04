Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Belen ilçesindeki Gazi Abdurrahman Paşa Türbesi yeniden ihya ediliyor

        Hatay'ın Belen ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Gazi Abdurrahman Paşa Türbesi'nin yeniden ihyasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2026 - 10:35 Güncelleme: 04.01.2026 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Belen ilçesindeki Gazi Abdurrahman Paşa Türbesi yeniden ihya ediliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Belen ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar gören Gazi Abdurrahman Paşa Türbesi'nin yeniden ihyasına yönelik çalışmalar sürüyor.

        Belen Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sayesinde türbedeki fiziki onarım sürecinin büyük ölçüde tamamlandı.

        Yapının tarihsel hafızasının korunması için de kimliklendirme ve belgeleme faaliyetleri başlatıldı.

        Bu kapsamda, Arkeoloji ve Tarih Araştırmaları Derneği ve Hatay kent tarihçisi Fahreddin Osmanca ile işbirliği yapıldı.

        Türbe haziresinde yer alan mezar taşlarının kitabeleri, güncel Türkçeye çevrilip kayıt altına alındı, mezarlar da numaralandırılarak kimliklendirildi.

        Mezarların kime ait olduğu, kitabe metinleri ve tarihsel bilgiler panolar aracılığıyla ziyaretçilere sunuldu, Gazi Abdurrahman Paşa'nın hayatı ve yaşadığı dönemi konu kitap çalışması hazırlandı.

        Belen Kaymakamı Onur Şan, ihya çalışmasının ilçenin tarihine ışık tutacak yeni akademik projelerle devam edeceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD Maduro'yu nasıl yakaladı?
        ABD-Venezuela hattındaki son gelişmeler
        ABD-Venezuela hattındaki son gelişmeler
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak"
        "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak"
        Operasyonu takip anları paylaşıldı
        Operasyonu takip anları paylaşıldı
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        Donald Trump'tan Maduro'ya dair açıklamalar
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        Karı kocanın korkunç planı! 
        Karı kocanın korkunç planı! 
        Yenileme için kapatılmıştı! Hayvan ölümleri iddiası
        Yenileme için kapatılmıştı! Hayvan ölümleri iddiası
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        Sosyal medyanın karanlık yüzü
        3 bölge için lodos ve kuvvetli sağanak uyarısı
        3 bölge için lodos ve kuvvetli sağanak uyarısı
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!
        Fenerbahçe'den orta sahaya Guendouzi hamlesi!
        Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!
        Beşiktaş'ta Salih Özcan bekleyişi!

        Benzer Haberler

        Marul toplama maliyetini karşılamayınca bedava dağıttı
        Marul toplama maliyetini karşılamayınca bedava dağıttı
        Suriye'ye geçiş için bekleyen tır alevlere teslim oldu
        Suriye'ye geçiş için bekleyen tır alevlere teslim oldu
        Abartı egzoz zevki 26 bin TL'ye patladı
        Abartı egzoz zevki 26 bin TL'ye patladı
        Karayolunun kenarında beyaz örtü oluşturan tırlardan dökülen gübreler, fırç...
        Karayolunun kenarında beyaz örtü oluşturan tırlardan dökülen gübreler, fırç...
        Zincirleme kazada durağa dalan otomobilden kaçarak kurtuldular: O anlar kam...
        Zincirleme kazada durağa dalan otomobilden kaçarak kurtuldular: O anlar kam...
        Cumhurbaşkanı'na hakaret ve kaçak kazı yapmak suçlarından hapis cezası bulu...
        Cumhurbaşkanı'na hakaret ve kaçak kazı yapmak suçlarından hapis cezası bulu...