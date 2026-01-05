Hatay'da apartman dairesinde çıkan yangın söndürüldü
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Akasya Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın son katındaki ikamette yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Evde hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.