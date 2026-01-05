Habertürk
        Hatay Haberleri

        Hatay'da yaya köprüsünün bir bölümü yıkıldı

        Hatay'ın Defne ilçesinde bir bölümü yıkılan yaya köprüsünün çevresinde önlem alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.01.2026 - 19:33 Güncelleme: 05.01.2026 - 19:33
        
        

        Asi Nehri'nin Sümerler Mahallesi mevkisinde bulunan yaya köprüsünde çökme yaşandı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin de inceleme yaptığı bölgede olumsuz duruma rastlanmadı.

        Ekipler, köprünün her iki noktasında da güvenlik önlemi aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

