Hatay'da yaya köprüsünün bir bölümü yıkıldı
Hatay'ın Defne ilçesinde bir bölümü yıkılan yaya köprüsünün çevresinde önlem alındı.
Asi Nehri'nin Sümerler Mahallesi mevkisinde bulunan yaya köprüsünde çökme yaşandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin de inceleme yaptığı bölgede olumsuz duruma rastlanmadı.
Ekipler, köprünün her iki noktasında da güvenlik önlemi aldı.
