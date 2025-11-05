Hatay'da kümese 2 kilo 600 gram uyuşturucu gizleyen zanlı tutuklandı

İkametin eklentilerinde arama yapan ekipler, güvercin kümesine gizlenmiş 2 kilo 600 sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 101 bin 800 lira buldu.

