Hatay'da sazlık alana gizlenen çok miktarda uyuşturucuyu jandarma ekipleri buldu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde jandarma ekiplerince sazlık alanda 100 bin uyuşturucu hap, 1 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ve 5 kilo 126 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri ile JASAT timi tarafından yürütülen araştırmada, Göktepe Mahallesi'nde kamuya ait sazlık alan ve sulama kanalında uyuşturucu saklandığı bilgisine ulaşıldı.

Bölgede narkotik dedektör köpeklerinin yardımıyla yapılan incelemede, 100 bin uyuşturucu hap, 1 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu, 5 kilo 126 gram esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Ekipler, olaya ilişkin şüpheli Ö.B'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.