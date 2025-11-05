Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da sazlık alana gizlenen çok miktarda uyuşturucuyu jandarma ekipleri buldu

        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde jandarma ekiplerince sazlık alanda 100 bin uyuşturucu hap, 1 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ve 5 kilo 126 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        
        Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde jandarma ekiplerince sazlık alanda 100 bin uyuşturucu hap, 1 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu ve 5 kilo 126 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri ile JASAT timi tarafından yürütülen araştırmada, Göktepe Mahallesi'nde kamuya ait sazlık alan ve sulama kanalında uyuşturucu saklandığı bilgisine ulaşıldı.

        Bölgede narkotik dedektör köpeklerinin yardımıyla yapılan incelemede, 100 bin uyuşturucu hap, 1 kilo 600 gram sentetik uyuşturucu, 5 kilo 126 gram esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

        Ekipler, olaya ilişkin şüpheli Ö.B'yi gözaltına aldı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

