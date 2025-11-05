Hatay'da kayıp olarak aranan görme engelli kişi zeytinlikte bulundu
Hatay'ın Samandağ ilçesinde kayıp olarak aranan 75 yaşındaki görme engelli, jandarma ekiplerince zeytinlikte bulundu.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tomruksuyu Mahallesi'nde yaşayan S.B'ye ulaşamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
Çalışma başlatan jandarma ekipleri, ihbardan 1 gün sonra görme engelli kişiyi Şeyh Mansur Türbesi yakınlarındaki zeytinlikte buldu.
S.B, olay yerine yönlendirilen sağlık ekibince tedbir amaçlı Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
