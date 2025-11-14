İskenderun'da fırınlar denetlendi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zabıta ekipleri, 25 fırında hijyen, ruhsat ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.

