        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2025 - 21:38 Güncelleme: 15.11.2025 - 21:38
        Hatay'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

        Saylak Mahallesi'nde sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen iki otomobil çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları araçlardan yaralı çıkarılan 4 kişi, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

