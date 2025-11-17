Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da kavgada tabancayla vurulan kişi hastanede öldü

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde kavga sırasında tabancayla vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 20:44 Güncelleme: 17.11.2025 - 20:44
        Hatay'ın İskenderun ilçesinde kavga sırasında tabancayla vurulan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Cırtıman Mahallesi'nde 15 Kasım'da yapılan düğün sonrasında iddiaya göre araç park yeri nedeniyle çıkan kavgada A.Y. tarafından tabancayla vurulan İbrahim Ekmen kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

        Ekmen'in cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.

        Olay yerinden kaçan A.Y. jandarma ekiplerince yakalandı.

        A.Y. jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

