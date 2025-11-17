Hatay'da bot ve fiber tekne tasarlayan liseliler Bosphorus Boat Show'a hazırlanıyor

ALİ KEMAL ZERENLİ - Hatay'ın İskenderun ilçesinde denizcilik alanında eğitim alan meslek lisesi öğrencileri, İstanbul'da üçüncü kez katılacakları Bosphorus Boat Show'da sergileyecekleri bot ve fiber teknenin yapımını sürdürüyor.

İskenderun Sefa Atakaş Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Gemicilik Ahşap Gemi Yat İnşa Atölyesi'nde 2022 yılında başlayan bot ve fiber tekne üretimi devam ediyor.

Okulda öğretilen teorik bilgilerin pratik eğitimlerle desteklenmesi amaçlanan tekne üretiminde 60 öğrenci görev alıyor.

Öğretmenlerin yönlendirdiği gençlerin, cam elyafı ve polyester kullanarak kalıbını oluşturduktan sonra boyadığı araçlar, İskenderun Körfezi'nde suya indirilip test ediliyor.

Alıcıların motor yerleştirebilmesi için uygun bölüme sahip farklı boyutlardaki teknelerin satışından elde edilen gelir, hem okula hem öğrencilere katkı sağlıyor.

- Fuarda 3,5 metrelik fiber tekne ve 6,5 metrelik bot sergileyecekler

Yat ve Tekne Endüstrisi Derneğince geçen yıl İstanbul'da düzenlenen denizcilik sektörünün en büyük fuarlarından Bosphorus Boat Show'da teknelerini tanıtan öğrenciler, 21-28 Şubat 2026'da İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılacak organizasyonda üçüncü kez yer almaya hazırlanıyor.

Atölyede el birliğiyle çalışan öğrenciler, etkinlikte tanıtacakları 3,5 metrelik fiber tekne ve 6,5 metrelik botun yapımını sürdürüyor.

- "Bugüne kadar 1 milyon liraya yakın gelir elde edildi"

Gemicilik Ahşap Gemi Yat İnşa Atölyesi öğretmenlerinden Mustafa Tosun, AA muhabirine, yılda 2 deniz aracı ürettiklerini söyledi.

Daha önce tasarladıkları bir fiber tekneyi Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel'in satın aldığını dile getiren Tosun, "Bugüne kadar 1 milyona yakın gelir elde edildi. Bunların hepsi döner sermayeye gittiği için öğretmenler ve öğrencilere oran olarak dağılımı oluyor. Hem okul bütçesine katkı sağlıyoruz hem öğretiyoruz hem de üretiyoruz." dedi.

Tosun, atölyede 3,5 ile 4,65 ve 6,95 metrelik tekne ve botlar üretebildiklerini belirterek, "Biz 7 kat cam elyafı, polyester malzemeyle karıştırdığımızda, kalite olarak çok kalın ve dayanıklı malzeme elde ediyoruz. Bu tekneyle 5 kişi çok rahat balığa çıkabilir, istedikleri zaman gezinti yapabilirler. Gelecek yıl da İstanbul'daki fuara katılacağız. Kaliteli, düzgün ve işçiliğimizi daha iyi gösteren ürünler sergilemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.