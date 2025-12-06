Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da fırtına etkili oluyor

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde fırtına nedeniyle çatısı çöken evde mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2025 - 17:27 Güncelleme: 06.12.2025 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da fırtına etkili oluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hatay'ın Arsuz ilçesinde fırtına nedeniyle çatısı çöken evde mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kentte sabah saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini artıran fırtına İskenderun ve Arsuz ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi.

        Fırtına nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu, ağaçlar ve reklam panoları devrildi, elektrik telleri koptu.

        Arsuz ilçesi Arpaderesi Mahallesi'nde çatısı çöken evde mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        İskenderun ilçesinde de fırtına nedeniyle 6 tekne ve 1 yat alabora oldu.

        Belediye ekipleri devrilen ağaç ve uçan çatıları kaldırmak için çalışma başlatırken, polis ekipleri kent genelinde güvenlik önlemi aldı.

        Öte yandan fırtınadan etkilenen bir ağacın kırılması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        İşte adli emanetten çalınan altınlar!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        Zarar gördü! Çernobil'de nükleer sızıntı tehlikesi!
        Kraliyet tacına muhallebili saldırı
        Kraliyet tacına muhallebili saldırı
        CHP MYK belli oldu
        CHP MYK belli oldu
        "Ahlak krizi değil midir?"
        "Ahlak krizi değil midir?"
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        Komisyon alamayan emlakçı markette katletti!
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        İbrahim Hacıosmanoğlu: Herkesle hesaplaşacağım
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Elleri koli bandıyla bağlanmış! İple asılı bulundu! Bir aileye en büyük şok!
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Dövme mürekkebi vücutta dolaşarak bağışıklık hücrelerini öldürüyor
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Samsunspor maçının hakem yorumları
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Karı koca tartıştılar... Dünya başına yıkıldı!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Yürümeye başladı
        Yürümeye başladı
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        38 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!

        Benzer Haberler

        Fırtınanın çatısını uçurduğu evde mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı
        Fırtınanın çatısını uçurduğu evde mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye kurtardı
        Hatay'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
        Hatay'da kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da konuştu...
        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da konuştu...
        500 bin sosyal konut projesine 5 milyon 440 bin başvuru yapıldı
        500 bin sosyal konut projesine 5 milyon 440 bin başvuru yapıldı
        Bakan Kurum: 'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru sayısı 5 milyon 440 bine ul...
        Bakan Kurum: 'Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuru sayısı 5 milyon 440 bine ul...
        Defne'de samanlık yangını
        Defne'de samanlık yangını