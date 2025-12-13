Hatay'da 2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş cezası bulunan F.N.Ç. ve B.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

