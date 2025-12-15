Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da konteynerden hırsızlık yapan 4 zanlı gözaltına alındı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4 zanlı, bir konteynerden AFAD'a ait eşyaları çalarken suçüstü yakandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 11:09 Güncelleme: 15.12.2025 - 11:09
        Hatay'da konteynerden hırsızlık yapan 4 zanlı gözaltına alındı
        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde 4 zanlı, bir konteynerden AFAD'a ait eşyaları çalarken suçüstü yakandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Ahlat Geçici Yaşam Merkezi'ndeki konteynerden AFAD'ın eşyalarının çalındığı ihbarı üzerine adrese gitti.

        Çaldıkları klima, termosifon, buzdolabı ve mutfak dolabını kamyonete yükleyen zanlılar H.T, S.Ç, A.C. ve H.M. suçüstü yakalandı.

        Ekipler, sahte plaka taktığı aracı ehliyetsiz kullandığı belirlenen H.T'ye 92 bin 913 lira kesti.

        Gözaltına alınan zanlıların işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

