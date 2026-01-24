Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

        Hatay'ın Defne ilçesindeki bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2026 - 20:21 Güncelleme: 24.01.2026 - 20:21
        Hatay'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
        Hatay'ın Defne ilçesindeki bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi tedavi altına alındı.

        Harbiye Mahallesi'nde iki katlı binanın birinci katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, dumandan etkilenen 2 kişiyi hastaneye kaldırdı.

        İtfaiye ekiplerince büyümeden söndürülen yangında, evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

