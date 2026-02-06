Hatay Samandağ'da depremde hayatını kaybedenler anıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesinde 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde yaşamını yitirenler anısına program düzenlendi.
Kaymakamlık koordinesinde Hz. Hıdır Türbesi'nin önünde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dualar edildi.
Programda, depremlerde yaşamını yitirenlerin anısına lokum dağıtıldı.
Anma programına, Kaymakam Emre Dündar, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve depremzede vatandaşlar katıldı.
