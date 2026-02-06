Habertürk
Habertürk
        Hatay Samandağ'da depremde hayatını kaybedenler anıldı

        Hatay Samandağ'da depremde hayatını kaybedenler anıldı

        Hatay'ın Samandağ ilçesinde 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde yaşamını yitirenler anısına program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2026 - 13:08 Güncelleme: 06.02.2026 - 13:08
        Hatay Samandağ'da depremde hayatını kaybedenler anıldı
        Hatay'ın Samandağ ilçesinde 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde yaşamını yitirenler anısına program düzenlendi.


        Kaymakamlık koordinesinde Hz. Hıdır Türbesi'nin önünde düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dualar edildi.

        Programda, depremlerde yaşamını yitirenlerin anısına lokum dağıtıldı.

        Anma programına, Kaymakam Emre Dündar, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve depremzede vatandaşlar katıldı.

