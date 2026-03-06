Canlı
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Hatay'da depremzedelerle iftar yaptı

        Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Hatay'da düzenlenen iftar programında depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

        Giriş: 06.03.2026 - 19:13
        Yılmaz, Antakya ilçesindeki Güzelburç Kızılay Yaşam Merkezi'nde düzenlenen iftar programında, son depremzede yastığa başını huzurla koyana kadar deprem bölgesinde olmaya devam edeceklerinin sözünü verdiklerini hatırlattı.

        Bugün bir gelenek haline gelen Güzelburç Kızılay Yaşam Merkezi'ndeki iftar programını yinelediklerini belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Sadece buradaki konteyner kenttekiler değil, etraftaki vatandaşlarımızı da davet ediyoruz. Bugün 5 bin kişiyle yine bir sofranın etrafında buluşacağız. Elbette ki her geçen sene biraz daha iyileşiyoruz, ileriye gidiyoruz ama toparlanmak çok kolay değil, yaşanan yüzyılın en büyük depremiydi. Biraz önce içeride gönüllülerimizle konuşuyorduk. 'Her ne kadar toparlanıyoruz da desek, dönem dönem yine hatırlıyoruz, özellikle şubat ayı geldiği zaman o şubat ayını hiç yaşamak istemiyoruz.' diyorlar. Buralarda durum böyle ama biz buradayız, burada olmaya devam edeceğiz. Şubelerimizi güçlendiriyoruz, gönüllülerimiz burada ve biz her fırsatta, kışın girişinde, ramazanda, kurbanda her zaman her tür sosyal yardımımızı deprem bölgemizden başlatıyoruz, inşallah bu günler geçecek."

        Yılmaz, daha sonra depremzede vatandaşlarla iftar yaptı.

