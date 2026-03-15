        Hatay Haberleri

        Hatay'da Meryem Ana Kilisesi'nde ayin yapıldı

        Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Meryem Ana Kilisesi'nde ayin düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 14:35 Güncelleme:
        Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın katılımıyla gerçekleştirilen ayinde, birlik ve beraberlik mesajı verildi.

        İlahilerin söylendiği programda, huzur ve barış için dua edildi.

        Maşalyan, ayindeki konuşmasında, "Masum insanların çektikleri acıları hissediyoruz. Tüm dünyaya barış diliyoruz." dedi.

        Vakıfköy Mahallesi Ermeni Cemaati Başkanı Cem Çapar da zor dönemden geçen ülkeler için barış mesajı verdiklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

