Hatay'da Meryem Ana Kilisesi'nde ayin yapıldı
Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Meryem Ana Kilisesi'nde ayin düzenlendi.
Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan'ın katılımıyla gerçekleştirilen ayinde, birlik ve beraberlik mesajı verildi.
İlahilerin söylendiği programda, huzur ve barış için dua edildi.
Maşalyan, ayindeki konuşmasında, "Masum insanların çektikleri acıları hissediyoruz. Tüm dünyaya barış diliyoruz." dedi.
Vakıfköy Mahallesi Ermeni Cemaati Başkanı Cem Çapar da zor dönemden geçen ülkeler için barış mesajı verdiklerini söyledi.
