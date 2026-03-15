Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'dan İskenderun Kaymakamı Önder'e ziyaret
Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder'i ziyaret etti.
Giriş: 15.03.2026 - 10:21
Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder'i ziyaret etti.
Maşalyan, makamında ziyaret ettiği Önder ile görüşme yaptı.
Ziyarette, Patrik Vekili Kıdemli Peder Krikor Damadyan ve Surp Karasun Manuk Ermeni Kilisesi Vakıf Başkanı Yusuf Tabaş da yer aldı.
Önder, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, Maşalyan ve beraberindekilere teşekkür etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri