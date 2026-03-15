Hatay'da iş yerinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.





Numune Mahallesi'nde bir dönerci dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 2 kişiyi hastaneye kaldırdı.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

