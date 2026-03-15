Hatay'da iş yerinde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Giriş: 15.03.2026 - 01:19
Numune Mahallesi'nde bir dönerci dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri dumandan etkilenen 2 kişiyi hastaneye kaldırdı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri