        Hatay'da Ramazan Bayramı'nın ilk günü Narlıca Deprem Mezarlığı ziyaret edildi

        Hatay'ın Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki afette yakınlarını kaybedenler, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde Narlıca Deprem Mezarlığı'nı ziyaret etti.

        Giriş: 20.03.2026 - 09:36 Güncelleme:
        Sabahın erken saatlerinde mezarlığa gidenler, yakınlarının kabirlerini suladı, çiçek bıraktı.

        Kur'an-ı Kerim okuyan ziyaretçiler, mezar başlarında dua etti.

        Ziyaretçilerden Tecettin Faiz (63), AA muhabirine, depremde 3 evladını kaybettiğini ve onların kabrine bayram ziyareti gerçekleştirdiğini söyledi.

        Çocuklarının kabrine kırmızı kravat takarak geldiğini ifade eden Faiz, şöyle konuştu:

        "Onların hatırına her bayram giyindiğim gibi giyinip geldim. Bu saatten sonra 63 yaşındayım hiçbir şeyin tadı kalmadı, tek bir kızım hayatta, diğerlerini kaybettim. Bu saatten sonra her şey güllük gülistanlık olsa ne olur, bizim için hayat bitti. Allah mekanlarını cennet eylesin, Rabb'im sevdi, yanına aldı."

        Yakınlarının kabrini ziyaret eden Nezaket Çalır da yaşadıkları acının tarifsiz olduğunu dile getirdi.

        Depremde kaybettiği halası, kayınbiraderi ve yeğenlerinin mezarını ziyaret eden Fatma Öntoplar ise üzgün olduklarını belirterek, "Mezara bakıp susuyoruz ama eve gittiğimizde içimiz ateş gibi, bayram onlarsız anlamsız geçiyor, üzülüyoruz." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

