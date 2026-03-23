Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da 3 kişinin öldüğü iki aile arasındaki kavgaya ilişkin 21 şüpheli daha yakalandı

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin yaralandığı iki aile arasında çıkan kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 21 şüpheli daha gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.03.2026 - 12:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da 3 kişinin öldüğü iki aile arasındaki kavgaya ilişkin 21 şüpheli daha yakalandı

        Hatay'ın Altınözü ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin yaralandığı iki aile arasında çıkan kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 21 şüpheli daha gözaltına alındı.

        Keskincik Mahallesi'nde Ramazan Bayramı'nın birinci gününde iki aile arasında çıkan kavga sonucu 3 kişinin yaşamını yitirmesi, 37 kişinin de yaralanmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürdü.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 20 Mart'ta yakalanan 6 zanlının ardından kavgaya karıştıkları iddiasıyla 21 şüpheli daha gözaltına alındı.

        Ekipler, mahallede ikamet eden 40 kişiyi tedbir amaçlı tahliye etti.

        Olayda yaralanan 37 kişiden 34'ünün hastanelerdeki tedavileri sonrası taburcu edildiği öğrenildi.

        Jandarma Komutanlığı'ndaki 27 şüphelinin işlemleri sürüyor.

        Altınözü ilçesinde iki aile arasında çocuklar yüzünden çıkan tartışma, tarafların yakınlarının da katılımıyla silah, bıçak, taş ve sopanın kullanıldığı kavgaya dönüşmüştü. Jandarma ekipleri, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 37 kişinin yaralandığı kavganın ardından 6 zanlıyı gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        NYT: Netanyahu, Trump'ı ikna etmek için 'iyimser' raporları sundu
        NYT: Netanyahu, Trump'ı ikna etmek için 'iyimser' raporları sundu
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
        Altın fiyatlarında düşüş sürüyor
        Trump: Hürmüz tehdidi çok iyi sonuçlanacak
        Trump: Hürmüz tehdidi çok iyi sonuçlanacak
        ABD: Müttefiklerimiz dediğimize geliyor
        ABD: Müttefiklerimiz dediğimize geliyor
        Savaşta kimin planı işliyor?
        Savaşta kimin planı işliyor?
        Futbolcu cinayetinde Aleyna, annesi ve Alaattin Kadayıfçıoğlu adliyeye sevk edildi!
        Futbolcu cinayetinde Aleyna, annesi ve Alaattin Kadayıfçıoğlu adliyeye sevk edildi!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Gün içinde ne kadar esniyorsunuz?
        Gün içinde ne kadar esniyorsunuz?
        Şeker devine rekabet soruşturması
        Şeker devine rekabet soruşturması
        Tatlıtuğ ailesinin Lüleburgaz kaçamadı
        Tatlıtuğ ailesinin Lüleburgaz kaçamadı
        Tofaş Amerika’ya geri dönüyor
        Tofaş Amerika’ya geri dönüyor
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Oyuncuların algoritma isyanı
        Oyuncuların algoritma isyanı

